JO: taux de remplissage élevé lors des épreuves (organisateurs)

Au total, 1,3 million de billets ont été vendus pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina. ...
Au total, 1,3 million de billets ont été vendus pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina. Cela correspond à un taux d’occupation des tribunes de 80% de la capacité totale.

Il s’agit d’un chiffre très élevé, supérieur aux attentes, a annoncé dimanche le directeur général de la Fondation Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, lors de la conférence de presse de clôture, selon l’agence italienne Askanews.

Parmi les spectateurs, 37% venaient d’Italie et 63 % de l’étranger. Les principaux visiteurs étrangers provenaient d’Allemagne, des États-Unis, de Grande-Bretagne, de Suisse, des Pays-Bas et du Canada.

La seule épreuve qui a fait le plein de spectateurs a été la course de ski-alpinisme à Bormio: il s'agissait de la première participation de ce sport à des Jeux olympiques. Andrea Varnier a parlé d’un 'début phénoménal'. Le patinage de vitesse et le short-track ont quant à eux affiché un taux de remplissage supérieur à 90%.

