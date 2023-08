Jason Joseph déçu après sa septième place en finale

Jason Joseph est devenu lundi à Budapest le premier Suisse à courir une finale mondiale dans une discipline de sprint. Le Bâlois a pris la septième place, mais il espérait mieux.

Quels sont vos sentiments après cette course?

'C'est bien et beau d'être en finale, mais on ne peut pas s'en satisfaire. Nous voulons être sur le podium, pas au septième rang. Je suis donc très déçu. Tellement de monde a regardé et était nerveux, rien que pour ça je suis redevable à la Suisse pour qu'elle fête une fois une médaille en sprint.'

Votre course n'a pas été optimale, avec trois haies sur dix qui ont fini à terre?

'Les quatre premières ont été bonnes. J'ai ensuite touché la cinquième et dès lors la course était perdue. Quand tu touches, c'est difficile de garder la concentration et la fluidité est perdue.'

Pourquoi est-ce que cela n'a pas fonctionné comme vous l'auriez souhaité?

'Ce n'est pas que quelque chose ait été fait faux quelque part. Les choses ne se sont simplement pas mises en place. Je ne sais pas si c'est une question d'expérience qui manque encore à ce niveau, ou si je n'ai pas disputé assez de très bonnes courses. 13''10 (il a réussi deux fois un tel chrono cette saison/NDLR), c'est bien, mais je n'ai encore jamais réussi une manche parfaite que j'aurais considérée comme super. Je ne m'entraîne pas huit fois par semaine juste pour faire des manches correctes.'

/ATS