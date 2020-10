Jepchirchir titrée, Schlumpf 13e avec un nouveau RS

Peres Jepchirchir a décroché le titre mondial de semi-marathon samedi à Gdynia.

La Kényane a battu le record du monde pour une épreuve exclusivement féminine en 1h05'16''. Fabienne Schlumpf a pour sa part battu son record national, se classant 13e d'une course ultra-rapide en 1h08'38''.

Peres Jepchirchir, qui avait établi la précédente marque de référence (1h05'34'') le 5 septembre dernier à Prague, obtient ainsi à 27 ans son deuxième titre mondial dans la spécialité après 2016. La Kényane a devancé de 2'' sa dauphine, l'Allemande d'origine éthiopienne Melat Yisak Kejeta, et de 3'' l'Ethiopienne Yalemzerf Yehualaw, médaillée de bronze.

Fabienne Schlumpf a réussi une course remarquable. La Zurichoise a ainsi réalisé 32'14'' pour les dix premiers kilomètres, soit 13'' de plus que son record national du 10 km sur route! Et elle a fini encore plus fort, améliorant de près de deux minutes son ancien record national pour une course réservée aux dames (1h10'36'', qui lui avaient permis de terminer 16e des Mondiaux 2018).

La Zurichoise de 30 ans a même fait mieux que le record de Suisse pour une course mixte, détenu par Martina Strähl depuis 2018 (1h09'29''). Peres Jepchirchir n'a en revanche pas battu le record du monde établi lors d'une course mixte (1h04'31''), détenu par Ababel Yeshaneh (5e samedi après une chute).

/ATS