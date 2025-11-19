Jeux de 2030 en France: étape franchie dans des plaintes à l'ONU

Un comité de l'ONU a jugé préliminairement recevables les plaintes de cinq associations et d'une dizaine de parlementaires après l'attribution des Jeux Olympiques d'hiver de 2030 dans les Alpes françaises. La France a désormais cinq mois pour répondre aux accusations.

Les plaintes avaient été déposées dans le cadre de la Convention d'Aarhus pour dénoncer l'absence de consultation publique dans l'organisation de cette compétition. Cet accord international, auquel la France est un Etat partie, impose 'de garantir la participation du public aux décisions qui ont un effet important sur l'environnement'.

La décision rendue mercredi sur la recevabilité était très attendue étant donné qu'elle constitue une première pour l'organisation de Jeux Olympiques. Mardi, des citoyens et des responsables politiques avaient été entendus par le Comité de contrôle de la Convention qui a été lancée dans le cadre de la Commission économique de l'ONU pour l'Europe (CEE-ONU).

Ils reprochent notamment aux autorités d'avoir décidé sans l'aval de la population de prévoir une manifestation qui devrait aboutir à près de 805'000 tonnes de CO2 et coûter au moins plus de deux milliards d'euros. Selon eux, la France a violé les principes généraux de la Convention, mais aussi l'obligation de partager des indications environnementales et de la participation des citoyens aux décisions.

/ATS