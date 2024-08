Jeux paralympiques: deux millions de billets vendus

Environ 2 millions de billets pour assister aux épreuves des Jeux paralympiques de Paris ont été vendus à la veille de la cérémonie d'ouverture. C'est ce qu'a annoncé mardi Tony Estanguet.

'On a d'ores et déjà vendu environ deux millions de billets. On a des stades qui seront pleins', a déclaré Tony Estanguet au cours d'une conférence de presse en compagnie du président du Comité international paralympique, Andrew Parsons.

En début d'après-midi, Paris 2024 va mettre en vente de nouvelles places pour les sites les plus demandés, comme le Grand Palais, le stade tour Eiffel, les Invalides et le Château de Versailles, qui étaient jusqu'ici indisponibles à la vente.

Parmi les spectateurs, '200'000 écoliers' seront dans les stades, afin de 'capitaliser sur la rentrée scolaire' le lundi 2 septembre, a précisé Tony Estanguet. 'C'est aussi un moyen de faire passer un message sur cette classe d'âge, le changement de regard dépend aussi de cette génération.'

Encore 500'000 billets sont encore disponibles, notamment dans des sports comme la Boccia, sport uniquement paralympique et qui s'apparente à la pétanque, la para-haltérophilie, ou au Stade de France pour le para-athlétisme.

'La Boccia était un hit à Tokyo. Cela demande de l'adresse, de la stratégie (...) dans les Jeux, la première impression du public est souvent la surprise, mais ensuite la connexion se produit avec les athlètes', a défendu M. Parsons.

'Je sais qu'on va continuer de vendre des tickets même pendant la compétition et jusqu'à la fin, comme pour les Jeux olympiques', a assuré M. Estanguet.

La cérémonie d'ouverture a lieu mercredi et les épreuves se dérouleront jusqu'au dimanche 8 septembre.

/ATS