Jo Rahm à nouveau no 1 mondial

Jon Rahm est le nouveau no 1 mondial. L'Espagnol a détrôné l'Américain Scottie Scheffler à la faveur de sa victoire à Pacific Palisades.

Jon Rahm a rendu dimanche une carte de 69, soit 2 coups sous le par, pour un total de 267 (-17). Cette dixième victoire sur le circuit américain de PGA Tour lui permet de retrouver cette place de no 1 qu'il avait abandonnée il y a onze mois.

Tiger Woods a, pour sa part, pris la 45e place pour son grand retour aux affaires. 'C'était certainement un peu plus difficile que je ne le laissais entendre', avoue l'homme aux 15 titres du Grand Chelem. Avec sa jambe et sa cheville droites qui rendent encore la marche problématique, le golfeur de 47 ans a rappelé qu'il ne pouvait qu'espérer jouer les quatre Majeurs, ainsi que 'quelques autres' tournois dans l'année. 'C'est tout, c'est tout ce que mon corps va me permettre de faire (...) C'est juste ma réalité', dit-il.

/ATS