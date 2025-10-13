Joel Girrbach a vécu le meilleur tournoi de sa carrière

Le Thurgovien Joel Girrbach (32 ans) a connu la meilleure semaine de sa carrière à Madrid lors de l'Open d'Espagne. Il l'a bouclé au troisième rang, à un coup du vainqueur anglais Marco Penge.

Et pourtant: la semaine dernière à St-Andrews, la Mecque écossaise du golf, Girrbach avait connu deux premiers jours fantastiques avant de reculer au 71e rang lors du troisième tour. Résultat: aucun point, et aucune prime. 'Cela a été une énorme déception pour moi', a dit le Thurgovien à Keystone-ATS.

'Le tournoi se déroulait sur trois parcours différents. Les deux premiers jours, sur des terrains plus simples et dans de bonnes conditions, j'ai très bien joué. Mais le troisième, le parcours était plus dur et les conditions très mauvaises: à la fin, j'étais vraiment en colère.'

Surtout qu'il était en pleine lutte pour décrocher sa carte pour le Tour européen 2026. Sa septième place à l'Omega European Masters à Crans-Montana lui avait permis de remonter de la 123e à la 109e place du classement avant Madrid. Mais il avait encore besoin de précieux points.

Tous les soucis chassés

Son troisième rang dans la capitale espagnole lui a permis de chasser tous ses soucis. 'Je suis évidemment très content. Pendant les quatre tours, j'ai joué de manière très solide. Et j'ai été conforté dans mon opinion: quand je joue bien, je peux tenir le coup dans le haut du classement.'

Girrbach a même été seul en tête à Madrid dimanche, et il était encore co-leader après onze trous. Il ne lui a pas manqué beaucoup pour conquérir un premier succès sur le DP World Tour, mais la déception n'était pas immense. 'Evidemment, la victoire aurait été un couronnement. Mais samedi encore, je me disais que le plus important était d'obtenir la carte pour l'an prochain.'

Objectif top 50

Le Suisse a de la peine à expliquer pourquoi il performe mieux que durant la première moitié de la saison. 'Je ne fais rien de manière différente. Ma routine reste identique. Bien sûr, des doutes peuvent arriver quand cela ne marche pas durant une longue période. Mais j'avais toujours en tête que les choses allaient s'améliorer rapidement', dit-il.

Girrbach a quitté Madrid pour la Suisse dimanche soir, avant de partir pour l'Inde lundi matin. Il doit y disputer un prochain tournoi dès jeudi. Il le jouera avec un objectif précis. 'Je suis actuellement 60e au classement. Je veux me hisser dans le top 50, afin d'être qualifié pour le première fois pour la finale à Dubai', explique-t-il. Cela montre vraiment que tout peut vite changer en golf.

/ATS