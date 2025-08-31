Joel Girrbach termine 7e à Crans-Montana

Pour la deuxième fois consécutive, un Suisse a réalisé l'exploit de terminer dans le top 10 ...
Joel Girrbach termine 7e à Crans-Montana

Joel Girrbach termine 7e à Crans-Montana

Photo: KEYSTONE/EPA/Valentin Flauraud

Pour la deuxième fois consécutive, un Suisse a réalisé l'exploit de terminer dans le top 10 de l'Omega European Masters. Joel Girrbach s'est classé 7e dimanche à Crans-Montana, à 17 coups sous le par.

Il y a un an, c'est le Bâlois Cédric Gugler qui s'était illustré en finissant le tournoi valaisan à la 4e place. Cette fois-ci, c'est Joel Girrbach qui a joué les premiers rôles tout au long des quatre jours.

Grâce à sa brillante performance de ce week-end, le Thurgovien de 32 ans va gagner plus de 30 places dans l'Ordre du mérite pour se retrouver autour du 90e rang. Il devrait à nouveau obtenir sa carte pour le circuit européen la saison prochaine.

Le tournoi a été remporté par le Sud-Africain Thristan Lawrence (-22), qui s'est imposé à Crans-Montana pour la deuxième fois après 2022. Il a fêté sa cinquième victoire sur le circuit européen, la première depuis sa victoire en Allemagne en juin 2023.

/ATS
 

Actualités suivantes

Armon Orlik nouveau Roi de la lutte

Armon Orlik nouveau Roi de la lutte

Autres sports    Actualisé le 31.08.2025 - 18:12

Une délégation de 31 athlètes

Une délégation de 31 athlètes

Autres sports    Actualisé le 30.08.2025 - 21:31

Omega European Masters: Lawrence mène avec deux coups d'avance

Omega European Masters: Lawrence mène avec deux coups d'avance

Autres sports    Actualisé le 30.08.2025 - 20:53

Premier bilan positif à la Fête fédéral de lutte suisse

Premier bilan positif à la Fête fédéral de lutte suisse

Autres sports    Actualisé le 30.08.2025 - 19:05

Articles les plus lus

Fête fédérale: Werner Schlegel leader à mi-parcours

Fête fédérale: Werner Schlegel leader à mi-parcours

Autres sports    Actualisé le 30.08.2025 - 17:55

Premier bilan positif à la Fête fédéral de lutte suisse

Premier bilan positif à la Fête fédéral de lutte suisse

Autres sports    Actualisé le 30.08.2025 - 19:05

Omega European Masters: Lawrence mène avec deux coups d'avance

Omega European Masters: Lawrence mène avec deux coups d'avance

Autres sports    Actualisé le 30.08.2025 - 20:53

Une délégation de 31 athlètes

Une délégation de 31 athlètes

Autres sports    Actualisé le 30.08.2025 - 21:31

Trois jours de Fête fédérale de lutte lancés à Mollis (GL)

Trois jours de Fête fédérale de lutte lancés à Mollis (GL)

Autres sports    Actualisé le 29.08.2025 - 12:53

Kleu bon 5e, un Français mène

Kleu bon 5e, un Français mène

Autres sports    Actualisé le 29.08.2025 - 21:07

Fête fédérale: trois favoris se détachent à Mollis

Fête fédérale: trois favoris se détachent à Mollis

Autres sports    Actualisé le 30.08.2025 - 04:37

Fête fédérale: Werner Schlegel leader à mi-parcours

Fête fédérale: Werner Schlegel leader à mi-parcours

Autres sports    Actualisé le 30.08.2025 - 17:55