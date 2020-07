Joseph bat son RS du 110 m haies

Le meeting Citius Champs a tenu ses promesses. Jason Joseph a battu son propre record de Suisse du 110 m haies en 13''34, et Alja Del Ponte a confirmé l'excellence de sa forme avec 11''15 sur 100 m.

Les conditions météorologiques n'étaient pourtant guère favorables au Wankdorf, où un orage s'est abattu en début d'après-midi et où les averses se sont ensuite succédé à intervalles réguliers. Malgré un vent défavorable (- 1 m/s) et une piste détrempée, Jason Joseph a pourtant battu de 0''05 son ancienne marque.

'Lorsque je me suis retrouvé dans les starting-blocks, je n'aurais pas pensé être aussi rapide. C'était bizarre avec la pluie qui s'était remise à tomber et le froid', a souligné Jason Joseph, qui avait réussi à deux reprises 13''39 (championnats de Suisse 2018 et Mondiaux 2019). 'Mais je me suis senti bien dès le départ.'

Champion d'Europe M20 (en 2017) et M23 (en 2019), Jason Joseph avait réussi un encourageant 13''47 trois semaines plus tôt à Lucerne pour sa rentrée en plein air. 'Je savais que je ferais mieux que 13''39 cette année. Mais je n'aurais pas pensé courir aussi vite si tôt dans ma saison', a encore expliqué Jason Joseph.

A 0''02 des minima olympiques

Le Bâlois espère simplement poursuivre tranquillement sa progression. Il récolte les premiers fruits du travail accompli pendant le semi-confinement. 'C'était parfois dur de ne pas pouvoir faire autre chose que s'entraîner', a-t-il reconnu, soulignant avoir beaucoup travaillé son départ.

'Le départ est primordial pour moi, et aujourd'hui (red: vendredi), ça s'est parfaitement passé. La suite de ma course aussi', a poursuivi Jason Joseph, qui devrait pouvoir réussir sans trop de difficultés les minima pour les JO de Tokyo (13''32) l'an prochain s'il continue sur cette lancée.

Del Ponte en veut toujours plus

Ajla Del Ponte devrait également pouvoir décrocher aisément son ticket pour Tokyo. La Tessinoise de 24 ans a signé le troisième meilleur temps de sa carrière - derrière ses 11''08 et ses 11''15 de Bulle - alors que la pluie avait redoublé pour le départ du 100 m dames en toute fin de meeting.

'Je suis contente d'avoir confirmé mes progrès, et d'avoir à nouveau réalisé la limite pour les JO', fixée à 11''15. 'Mais j'en veux toujours plus. Je ne suis pas totalement satisfaite de ma deuxième partie de course, où j'étais trop crispée. J'aurais pu faire un peu mieux', a poursuivi la protégée de Laurent Meuwly.

N'a-t-elle pas peur de se mettre trop de pression ? 'La pression la plus forte, c'est celle que je me mets moi-même sur les épaules. C'est elle qui me permet de m'améliorer, qui me fait avancer. Quand cette pression deviendra trop négative, j'en parlerai à mon coach mental', a souligné Ajla Del Ponte, dont la prochaine sortie est prévue le 14 août à Monaco en Ligue de diamant.

/ATS