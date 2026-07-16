Josh Kerr bat le record du monde du mile à Londres

Josh Kerr a illuminé le meeting Diamond League de Londres samedi en allant chercher le record ...
Josh Kerr bat le record du monde du mile à Londres

Josh Kerr bat le record du monde du mile à Londres

Photo: KEYSTONE/AP/Ashley Landis

Josh Kerr a illuminé le meeting Diamond League de Londres samedi en allant chercher le record du monde du mile. L'Anglais a couru en 3'42''66 pour devenir le premier homme sous les 3'43.

Distance peu courue mais mythique en Angleterre, le mile correspond à un peu plus de 1600 m, soit quatre tours de piste. Et avant Kerr, c'est la légende marocaine Hicham El Guerrouj qui avait établi la meilleure marque en 1999 à Rome en 3'43''13.

Plusieurs autres performances de choix ont eu lieu avec notamment les 46''61 de Karsten Warholm sur le 400 m haies pour la meilleure performance mondiale de l'année.

Nouvelle star du 110 m haies, Ja'Kobe Tharp a enlevé la course en 12''89. Le nouveau recordman du monde américain est d'une régularité folle sur cette discipline.

Grande dominatrice sur 200 m, Julien Alfred a encore claqué un très bon chrono (21''66) pour devancer Gabi Thomas (21''81). Sur le 100 m masculin, victoire du Nigérian Kayinsola Ajayi en 9''84 qui s'est permis de toiser Oblique Seville (9''87) en passant la ligne.

Très joli lancer au disque féminin pour la jeune Américaine Cierra Jackson avec 71m72 pour battre largement sa compatriote Valarie Sion (68m39), elle qui détient la meilleure marque 2026 avec 73m10.

Déception sur le 800 m dames avec la victoire attendue de Keely Hodgkinson. Mais la grande rivale d'Audrey Werro a coupé la ligne en 1'56''21, devant Femke Broeders-Bol (1'56''46).

Et puis à la perche, Armand Duplantis a passé 5m95 mais a ensuite décidé d'arrêter son concours pour un probable souci à la cuisse. C'est donc l'Américain Sam Kendricks qui s'est imposé avec la même barre.

/ATS
 

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