Jura: une initiative pour consacrer 1% du budget cantonal au sport

La FeJuSpo, nouvelle structure qui vise à défendre les intérêts du sport dans le Jura, a lancé mercredi une initiative populaire demandant au canton de consacrer 1% de son budget au soutien du sport. Une démarche qui engendrerait d'importantes économies ailleurs.

Inspirés par des démarches du même genre à Neuchâtel et dans le canton de Vaud, les initiants souhaitent faire bouger les lignes politiques dans le Jura en faveur du sport. Leur initiative doit permettre d'offrir un soutien accru aux entités et aux organisateurs de manifestations, de développer la pratique du sport, mais aussi d'entretenir et de réaliser des infrastructures.

Ce pourcent pour le sport représenterait environ 10 millions par année dans le Jura.

Le texte n'ancre pas le pourcent pour le sport dans la Constitution. Son application et les mesures à prendre, s'il est accepté, seront de la compétence du Parlement et du Gouvernement.

Selon plusieurs études, investir dans le sport permet de réaliser d'importantes économies dans les coûts de la santé, ont-ils argumenté.

