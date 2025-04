Justin Rose sous la menace de Bryson De Chambeau et de Rory McIlroy

Justin Rose s'accroche à la première place du Masters d'Augusta. L'Anglais compte avec un coup d'avance sur l'Américain Bryson DeChambeau.

Justin Rose, qui menait de trois points après un premier tour de rêve jeudi, a réalisé quatre birdies et trois bogeys pour rendre une carte de 71, et se situe à huit sous le par après 36 trous. 'Une très bonne position avant le week-end', s'est autocongratulé l'Anglais de 44 ans, dont le dernier succès sur le circuit PGA remonte à 2023 à Pebble Beach.

Pour sa part, Rory McIlroy, qui avait subi un double bogey en fin de parcours jeudi pour terminer 27e, a enchaîné vendredi trois birdies et un eagle sur les neuf derniers trous. Il a finalement réussi un putt de par tendu à 1,5 mètre du 18e trou pour signer une carte de six sous le par, sans bogey, à deux longueurs de Rose et à égalité avec le Canadien Corey Conners.

'Je devais me rappeler que je jouais bien. Je ne pouvais pas laisser deux mauvais trous dicter les 16 bons', a déclaré le no 2 mondial, qui n'a pas connu de victoire dans un Majeur depuis 2014. 'Terminer sans bogey aujourd'hui était très important'.

Bryson DeChambeau, qui avait battu McIlroy au 72e trou pour remporter l'US Open l'an dernier, a expédié sur des birdies quatre des huit premiers trous, puis a répondu à un bogey au 16e trou par un putt de birdie de près de 6 mètres au 17e trou. Il a rendu une carte de 68.

Le tenant du titre Scottie Scheffler, qui a joué dans les conditions les plus venteuses, a eu quatre bogeys et trois birdies sur les neuf derniers trous pour finir sur un score de 71 et à une cinquième place partagée avec quatre autres concurrents.

/ATS