Justine Mettraux nommée marin féminine de l'année

Justine Mettraux a été honorée lors de la cérémonie des récompenses de World Sailing à Dun ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Justine Mettraux a été honorée lors de la cérémonie des récompenses de World Sailing à Dun Laoghaire, en Irlande. La Genevoise a en effet été élue marin féminine de l'année.

La Suissesse avait pris la huitième place du Vendée Globe, étant la première femme à franchir la ligne lors de cette 10e édition de la course. Elle avait aussi battu le record féminin de vitesse pour boucler son tour du monde en 76 jours, 1 heure et 36 minutes.

Le Français Charlie Dalin, vainqueur de ce même Vendée Globe, a lui logiquement reçu le titre de marin de l'année. Il avait lui aussi établi un nouveau record en finissant l'épreuve en 64 jours, 19 heures et 22 minutes.

Les récompenses ont été attribuées sur une base combinée des votes du public et d'un panel d'experts, a indiqué World Sailing.

/ATS
 

