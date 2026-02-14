Kevin Fiala out jusqu'à la fin des JO

Immense coup dur pour l'équipe de Suisse ! Le tournoi olympique de Kevin Fiala a pris fin vendredi ...
Kevin Fiala out jusqu'à la fin des JO

Kevin Fiala out jusqu'à la fin des JO

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Immense coup dur pour l'équipe de Suisse ! Le tournoi olympique de Kevin Fiala a pris fin vendredi soir face au Canada.

L'attaquant saint-gallois est blessé à la partie inférieure de la jambe, a annoncé Swiss Olympic dans la nuit de vendredi à samedi.

Star des Los Angeles Kings, Kevin Fiala s'est blessé à trois minutes de la fin après un choc avec Tom Wilson, qui lui est retombé involontairement sur la jambe. Il est resté longtemps sur la glace sans bouger, avant d'être évacué sur une civière.

Swiss Olympic ne précise pas la nature exacte de la blessure dont souffre le no 21 de l'équipe de Suisse, ni la durée de son indisponibilité. Aucune information n'a pas ailleurs filtré concernant Denis Malgin et Andreas Glauser, qui n'ont pas non plus terminé cette rencontre perdue 5-1 face aux favoris canadiens.

/ATS
 

Actualités suivantes

Malinin « essaye de comprendre ce qui s'est passé »

Malinin « essaye de comprendre ce qui s'est passé »

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 06:09

Géant des JO: Loïc Meillard parmi les favoris

Géant des JO: Loïc Meillard parmi les favoris

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 05:08

La dernière chance d'Odermatt

La dernière chance d'Odermatt

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 04:08

La Suisse battue par le Canada avec les honneurs

La Suisse battue par le Canada avec les honneurs

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 02:07

Articles les plus lus

Lukas Britschgi 14e, Mikhail Shaidorov sacré

Lukas Britschgi 14e, Mikhail Shaidorov sacré

Autres sports    Actualisé le 13.02.2026 - 23:15

La Suisse battue par le Canada avec les honneurs

La Suisse battue par le Canada avec les honneurs

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 02:07

La dernière chance d'Odermatt

La dernière chance d'Odermatt

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 04:08

Géant des JO: Loïc Meillard parmi les favoris

Géant des JO: Loïc Meillard parmi les favoris

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 05:08

Vinzenz Buff 15e, un Britannique sacré

Vinzenz Buff 15e, un Britannique sacré

Autres sports    Actualisé le 13.02.2026 - 22:13

Lukas Britschgi 14e, Mikhail Shaidorov sacré

Lukas Britschgi 14e, Mikhail Shaidorov sacré

Autres sports    Actualisé le 13.02.2026 - 23:15

La Suisse battue par le Canada avec les honneurs

La Suisse battue par le Canada avec les honneurs

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 02:07

La dernière chance d'Odermatt

La dernière chance d'Odermatt

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 04:08

Le TAS rejette l'appel de l'Ukrainien Heraskevych

Le TAS rejette l'appel de l'Ukrainien Heraskevych

Autres sports    Actualisé le 13.02.2026 - 18:29

Halfpipe: Totsuka sacré, James encore battu

Halfpipe: Totsuka sacré, James encore battu

Autres sports    Actualisé le 13.02.2026 - 21:13

Vinzenz Buff 15e, un Britannique sacré

Vinzenz Buff 15e, un Britannique sacré

Autres sports    Actualisé le 13.02.2026 - 22:13

Lukas Britschgi 14e, Mikhail Shaidorov sacré

Lukas Britschgi 14e, Mikhail Shaidorov sacré

Autres sports    Actualisé le 13.02.2026 - 23:15