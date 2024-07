Küng et Bissegger en outsiders, Brunner prête à en découdre

Les JO de Paris démarrent véritablement samedi. L'espoir de voir le compteur de médailles se débloquer dès cette première journée de compétition dans le camp suisse est bien réel.

Le forfait de la Bernoise Marlen Reusser, en argent à Tokyo en 2021, prive certes la Suisse de son meilleur atout dans les contre-la-montre de cyclisme sur route. Mais un exploit est possible dans le 'chrono' masculin.

Les deux Stefan, Küng et Bissegger, auront un coup à jouer en l'absence des deux hommes forts du Tour de France Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Si Remco Evenepoel semble au-dessus du lot, tout semble possible derrière le Belge.

Pauline Brunner visera quant à elle l'exploit dans l'épreuve individuelle à l'épée. La Chaux-de-Fonnière l'aborde en pleine confiance après avoir validé son ticket en remportant le tournoi de qualification de la dernière chance. Elle affrontera l'Américaine Hadley Husisian, 19e mondiale, en 16e de finale.

Sacré en double à Pékin en 2008 au côté de Roger Federer, Stan Wawrinka disputera son 1er tour samedi en début de soirée sur le court Simonne-Mathieu à Roland-Garros. Le Vaudois se frottera au Russe Pavel Kotov, un adversaire qui l'a battu au 2e tour à... Roland-Garros ce printemps.

Les 14 premiers titres seront par ailleurs attribués samedi. Quatre le seront notamment en natation dans le grand bassin de La Défense Arena. Le Zurichois Antonio Djakovic, double médaillé dans les récents Européens de Belgrade, espère bien se mêler à la lutte pour les médailles sur 400 m libre.

