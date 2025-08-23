L'Argentine crée la surprise face aux All Blacks

Photo: KEYSTONE/AP/Gustavo Garello

L'Argentine inspirée a fait preuve d'une plus grande discipline pour battre la Nouvelle-Zélande 29-23 lors de la 2e journée de Rugby Championship samedi.

Les Pumas remportent ainsi leur toute première victoire à domicile sur les All Blacks.

Les Argentins ont été dominés trois essais à deux à Buenos Aires, mais le demi d'ouverture remplaçant Santiago Carreras a réussi trois pénalités en seconde période pour leur permettre de prendre l'avantage et de répondre avec panache à la défaite 41-24 subie la semaine dernière à Cordoba.

Il s'agit de la première victoire de l'Argentine sur ses terres face aux All Blacks en 16 tentatives, après 14 défaites et un match nul enregistré en 1985. Le premier duel entre les deux équipes remonte à 1976.

/ATS
 

