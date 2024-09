L’Institut équestre national d’Avenches fête son quart de siècle

Les festivités du 25e anniversaire de l'Institut équestre national d'Avenches (IENA) se sont terminées dimanche en présence du conseiller fédéral Albert Rösti. Tenues sur deux week-ends, elles ont rassemblé 500 chevaux et plusieurs centaines de cavaliers.

Rien qu'entre vendredi et dimanche, ce sont 15'000 amoureux du cheval qui se sont pressés à Avenches (VD) dans le cadre du jubilé, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Courses de chevaux et de chars romains ainsi que concours de saut et de dressage étaient au programme de la manifestation gratuite intitulée 'Cheval passion'.

Le bilan est 'réjouissant', s'est félicitée la nouvelle directrice de l'IENA, Christine Baumgartner. Inauguré en 1999, le plus grand centre suisse de sports équestres est destiné à l'entraînement et à la compétition pour les cavaliers autant amateurs que professionnels.

Le site de 142 hectares est équipé d'installations nécessaires à la pratique de diverses disciplines équestres. Il comprend notamment trois hippodromes, des manèges et des paddocks.

/ATS