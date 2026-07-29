L'Ukraine fait appel de la réintégration des athlètes russes

L'Ukraine a annoncé mercredi avoir saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester la décision du Comité international olympique (CIO) de réintégrer les athlètes russes.

Ces derniers sont soumis à des restrictions depuis le début de l'invasion de février 2022.

Le CIO a annoncé début juillet lever la suspension du Comité olympique russe et une partie des restrictions imposées aux sportifs russes, qui pourront viser les JO 2028 de Los Angeles.

A la différence des Bélarusses, pleinement réintégrés début mai, les Russes ne retrouveront pas dans l'immédiat leur hymne et leur drapeau, et subiront un suivi antidopage renforcé.

Dans un communiqué, le Comité national olympique d'Ukraine indique avoir 'officiellement engagé une procédure devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne, en Suisse, pour faire appel de la décision (du CIO)'.

Une décision 'prématurée' selon l'Ukraine

Selon l'Ukraine, cette décision 'a été prise de manière prématurée et sans vérification adéquate de la réalité de la cessation des violations qui avaient conduit à la suspension du Comité olympique de Russie'.

Elle reproche en outre à la Russie d'avoir intégré au sein de ses structures des organisations sportives issues des territoires occupés d'Ukraine.

Dans un entretien accordé à l'AFP début juillet, le ministre ukrainien des Sports, Matviï Bidny, avait jugé 'particulièrement cynique' la réintégration des athlètes russes.

Les autorités russes s'étaient pour leur part félicitées de la décision du CIO, estimant que le mouvement olympique devait 'rester en dehors de la politique'.

Nation sportive majeure, la Russie est privée depuis 2016 de ses couleurs dans l'arène olympique, d'abord en raison d'un scandale de dopage orchestré par l'Etat, puis en raison de l'invasion de l'Ukraine.

Après une période de bannissement total, le CIO avait progressivement réintégré ses athlètes à partir de mars 2023 sous conditions. La réintégration effective des sportifs russes dans les structures mondiales varie d'ailleurs selon les disciplines.

/ATS