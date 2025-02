L'armée suisse participe à une compétition internationale de chars

A partir de jeudi, une vingtaine de militaires de l'armée suisse, avec deux chars de combat Leopard 2, participeront à une compétition internationale de chars à Grafenwöhr (Allemagne). Le but est de renforcer la capacité de défense en échangeant avec des pays amis.

La compétition, qui existe depuis 2016, s'adresse aux Etats membres de l'OTAN et à leurs partenaires, a indiqué mardi l'armée suisse dans un communiqué. Organisée par les Etats-Unis et le Danemark, elle regroupera seize équipages de chars qui se mesureront dans des disciplines comme le tir de combat offensif et défensif de jour et de nuit, le tir de secours, l'identification de véhicules, l'estimation des distances, l'évacuation médicale, les tirs à trajectoire courbe, le tir au pistolet ou le sport.

La délégation helvétique, qui rentrera le 19 février, est composée de militaires de milice qui effectuent leur cours de répétition, avec l'appui de militaires de carrière et de collaborateurs de l'armée en matière logistique. Outre les deux chars de type 87 Leopard 2, elle pourra compter sur un troisième char identique, qui servira de réserve, ainsi que sur un char de dépannage Büffel et des moyens logistiques.

L'armée précise que la compétition lui offre l'occasion de comparer directement son niveau d'instruction et ses procédures d'engagement avec ceux de ses partenaires internationaux. Elle peut aussi acquérir de l'expérience en matière de coopération militaire internationale et tester l'interopérabilité de ses troupes blindées sur le terrain.

/ATS