L'athlétisme en première semaine

Le comité d'organisation des JO de Los Angeles en 2028 a annoncé vendredi une inversion du calendrier entre l'athlétisme et la natation et plusieurs changements majeurs de lieux de compétition.

Traditionnellement placé en deuxième partie de programme, l'athlétisme aura lieu dès le début des Jeux, à la place de la natation, repoussée en deuxième semaine, annonce LA28 dans un communiqué.

Les épreuves d'athlétisme restent programmées dans le Coliseum, comme lors des Jeux de 1932 et de 1984, alors que la natation déménage dans le gigantesque stade de football américain d'Inglewood (SoFi Stadium), et deviendra 'le plus grand stade de natation de l'histoire olympique' avec 38'000 places annoncées.

La gymnastique aura lieu dans l'Arena de 'Downtown', le centre des affaires de la ville, qui héberge les Los Angeles Lakers et les Kings du hockey sur glace (Crypto.com Arena), alors que le basket se disputera dans la toute nouvelle salle des Los Angeles Clippers, à Inglewood, qui accueillera ses premiers matches en octobre à la reprise de la NBA.

Confrontés à l'absence de bassin de canoë slalom et de stade suffisamment grand de softball, les organisateurs ont délocalisé ces deux sports à Oklahoma City, à 2100 km à l'est de Los Angeles. Les sports équestres déménagent eux à Temecula, à une centaine de kilomètres au sud-est de la Cité des anges.

Moins d'installations temporaires

Tous ces changements permettent à l'organisation 'd'assigner plus de sports à des stades existants, d'utiliser moins d'installations temporaires et de faire ainsi d'importantes économies', explique dans un communiqué le comité d'organisation LA28, se plaçant dans la lignée de l'Agenda 2020+5 du CIO qui recommande l'utilisation d'installations hors de la ville hôte pour augmenter le caractère 'durable' des Jeux.

Les épreuves de BMX, de skateboard et de tir à l'arc auront lieu à Encino (nord de Los Angeles). Le plongeon aura lieu au Parc des expositions comme en 1932, et Long Beach (sud) accueillera la natation artistique et d'autres sports qui restent à annoncer.

/ATS