L'édition 2024 de la Patrouille des Glaciers sur les rails

La prochaine édition de la Patrouille des Glaciers (PdG) est sur les rails. La manifestation est prévue du 15 au 21 avril 2024. Elle est organisée par l'armée en collaboration pour la première fois avec la nouvelle Fondation de la Patrouille des Glaciers.

Les inscriptions seront ouvertes du 1er au 30 septembre 2023, annonce mardi le nouveau commandant de la PdG, le brigadier Christian Sieber, lors d'un point-presse à Sion. Les patrouilles pourront s’inscrire directement sur le site officiel de la PdG.

Les patrouilles militaires suisses et internationales ainsi que celles avec guide de montagne certifié seront prioritaires. En fonction du nombre d’inscriptions, un éventuel tirage au sort est prévu pour les patrouilles civiles.

Comme tous les six ans, la PdG servira aussi de cadre aux championnats du monde de longue distance de la fédération internationale de ski-alpinisme. Les 25 patrouilles attendues pour cet événement constituent une catégorie à part, précise Philippe Rebord, président de la Fondation de la Patrouille des Glaciers (FoPdG) et ancien chef de l’armée suisse.

Sécurisation

Le nouveau partenariat entre l'armée suisse et la FoPdG est articulé par une convention qui court jusqu'en 2028. Il est 'animé par une volonté de transparence et de confiance' pour assurer le succès de la course mythique, souligne Christian Sieber. Mais aussi par une volonté de stabilité, alors qu'en quatre éditions, elle a vu passer quatre commandants.

Concrètement, l'armée se charge de toute l'organisation de la course, de la sécurité du parcours et des coureurs. Plus de 1600 militaires sont engagés et mobilisés durant la semaine de l'épreuve de ski alpinisme à laquelle environ 5000 patrouilleurs et patrouilleuses sont attendus.

Promotion

De son côté, la fondation doit gérer les fonds, les relations avec les sponsors et les sous-traitants. Elle chapeaute ainsi les différents mandats octroyés par exemple pour la gestion du matériel, des archives ou encore la coordination et la promotion du marketing de la course.

'Il faut compter entre 3500 et 4000 heures de travail pour organiser ce qui incombe à la fondation', indique son président Philippe Rebord. Parmi les mandataires, Valais Wallis Promotion, en contact permanent avec le commandant de la Patrouille des Glaciers, sera responsable par exemple de mettre en musique les prestations dans les villages de départ et d’arrivée de la course.

Relais

La fondation prend le relais de l'Association de soutien de gestion et de promotion de la Patrouille des Glaciers qui était dans la tourmente en raison d'accusations récurrentes liées à la gestion financière du comité directeur et à son manque de transparence.

L'édition 2022 avait été organisée par l'armée, épaulée par l'Etat du Valais. Pour les prochaines éditions, celui-ci n'est plus impliqué dans la partie opérationnelle de l'organisation de la course.

