L'équipe de Suisse et Felix Vogg lorgnent le podium

Les spécialistes suisses de concours complet peuvent nourrir deux espoirs de médaille. Avant l'ultime épreuve (le saut), ils pointent à la 4e place par équipes, tout comme Felix Vogg en individuel.

Cinquième du dressage la veille, Vogg, qui dispute ses troisièmes Jeux, est dans la forme de sa vie sur Dao de l'Ocean. Dans le décor somptueux autour du château de Versailles, il a parcouru les 5 km de l'épreuve de cross-country, parsemés de 45 obstacles, sans la moindre faute, en passant sous les 9'02 imparties. Une performance que seuls dix cavaliers sur 64 ont réussie.

Avec un total de 22,10 points, il n'affiche que 0,1 point de retard sur le 3e du classement général provisoire, l'Australien Christopher Burton, et 4,3 sur le leader allemand Michael Jung.

Les Romands peuvent aussi se réjouir. Par équipes, la Suisse est en course pour le podium, l'objectif élevé que le Fribourgeois Robin Godel et l'expérimentée Valdo-valaisanne Mélody Johner caressaient avant le départ. Godel (sur Grandeur de Lully) comme Johner (Toubleu de Rueire) n'ont commis aucune faute et ont su ne pas prendre trop de risques pour éviter les terribles mésaventures qu'ont connues leurs rivaux allemands (chute de Christoph Wahler) ou australiens.

Au plan individuel, Godel et Johner sont respectivement 26e et 30e. Mais ils donneront tout pour l'équipe: celle-ci, avant l'ultime épreuve du saut de lundi, ne compte que 8,6 points de retard sur le Japon, 3e. Cela correspond par exemple à un peu plus de deux fautes sur une barre. Le titre devrait se jouer entre la France et la Grande-Bretagne.

/ATS