L'ex-joueur du FC Zurich Daniel Denoon condamné pour escroqueries

Ex-joueur du FC Zurich et actuel défenseur à Pise (I), Daniel Denoon écope d'une peine de deux ans de prison avec sursis et d'une peine pécuniaire avec sursis. En 2022 et en 2023, le footballeur avait escroqué de 70'000 francs le détaillant en ligne Galaxus.

Le jugement a été rendu mardi après-midi par le Tribunal de district de Bülach (ZH) à l'issue d'une procédure accélérée. En effet, le prévenu avait entièrement admis les faits reprochés et les deux parties avaient convenu de la sanction. Daniel Denoon est reconnu coupable d'escroqueries, de tentatives d'escroquerie et de plusieurs délits routiers.

La peine pécuniaire avec sursis infligée au prévenu atteint 90 jours-amende à 150 francs. Le jeune homme devra aussi d'acquitter d'une amende de 3000 francs et rembourser 70'775 francs à l'entreprise flouée.

Marchandise prétendument pas reçue

L'affaire remonte à une période étalée entre mai 2022 et mars 2023, alors que le footballeur suisse aujourd'hui âgé de 21 ans jouait au FCZ dans l'équipe des moins de 21 ans et gagnait peu d'argent. Les arnaques qu'il commettait finançaient son train de vie. Elles concernent 37 colis commandés par le prévenu.

A chaque fois, il commandait des articles chez Galaxus, principalement des iPhones, au nom de connaissances, de proches ou de personnes qui n'existaient pas. Il payait ses commandes par carte de crédit et signalait à tort que les colis n'avaient pas été livrés. L'argent lui était alors remboursé.

Dans d'autres cas, il faisait livrer des commandes dans des points de retrait en magasin. Il faisait ensuite mine de renvoyer l'article commandé en remplissant le colis retour de déchets dont le poids correspondait à la commande.

Codes-barres manipulés et enlevés

De plus, il enlevait les codes-barres des livraisons et manipulait ceux des étiquettes destinées aux retours. Il contactait ensuite le service clients et demandait à être remboursé alors qu'il savait que le colis renvoyé se trouvait encore à La Poste.

En raison de ses manipulations, les collaborateurs de Galaxus ne se rendaient compte de rien et lui remboursaient l'argent. Lorsqu'ils constataient que les retours ne contenaient que des déchats, ils ne pouvaient plus les attribuer à un client en l'absence de codes-barres.

Arrêté en février dernier, Daniel Denoon a passé deux jours en détention préventive. Il est aussi sanctionné pour un gros excès de vitesse en zone 30 et pour avoir pris le volant en avril dernier, alors que son permis de conduire lui avait été retiré pour une durée indéterminée.

/ATS