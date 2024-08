La Fédération sportive suisse de tir fête son bicentenaire à Aarau

La Fédération sportive suisse de tir (FST) célèbre son 200e anniversaire par une fête de trois jours qui a débuté vendredi à Aarau. Les tireurs ont joué un rôle important lors de la création de l'Etat fédéral.

La plupart des sociétés de tir ont vu le jour au 19e siècle. Selon la FST, les fêtes de tir servaient alors également de lieux de rencontre importants pour la bourgeoisie nationale-libérale. Celle-ci a finalement contribué à la naissance de la Suisse moderne.

La FST est devenue la quatrième plus importante fédération sportive de Suisse. Sur les 130'000 membres, près de 58'300 sont licenciés. Aujourd'hui encore, le Tir fédéral de campagne fait partie des plus grandes manifestations sportives du pays.

Défilé et Patrouille suisse

La fédération célèbre son bicentenaire de vendredi à dimanche avec une grande fête populaire à Aarau, son lieu de fondation. Sont notamment prévus au programme un défilé, un survol de la Patrouille suisse et de nombreux invités. Un concours du bicentenaire et des concerts sont aussi prévus. Plus de 20'000 visiteurs sont attendus, Aarau est la 'Mecque du tir sportif' pendant trois jours, a indiqué la FST.

Le conseiller fédéral Albert Rösti doit prononcer un discours lors de la cérémonie dimanche matin. Les deux tireuses suisses médaillées aux Jeux olympiques de Paris, la Jurassienne Audrey Gogniat (médaille de bronze) et l'Argovienne Chiara Leone (médaille d'or) sont aussi annoncées.

Grand cortège dimanche

Un grand cortège s'élancera dimanche à 14h00 dans les rues d'Aarau. Plus de 50 formations venues de toute la Suisse, des drapeaux, des uniformes historiques et des costumes typiques y participent.

La FST est l'organisation faîtière des tireuses et tireurs suisses. Elle compte environ 2600 sociétés et organise chaque année le Tir fédéral en campagne qui est considéré comme la plus grande fête de tir au monde.

La FST a été fondée en 1824 à Aarau sous le nom de Société suisse de tir. La première Fête fédérale de tir a eu lieu la même année dans la capitale argovienne.

Relations étroites avec l'armée

Dès le début, les sociétés de tir ont entretenu des relations très étroites avec l'armée suisse. Sur mandat de celle-ci, elles organisent les tirs obligatoires.

La fédération s'engage aussi dans le sport d'élite. Elle veut promouvoir le tir sportif dans les disciplines olympiques et non olympiques. L'ouverture du centre national d'entraînement à Macolin (BE) en 2016 a constitué une étape importante. Des tireurs sélectionnés y vivent et s'y entraînent en tant que sportifs professionnels.

https://www.swissshooting.ch

/ATS