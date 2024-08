La France redescend sur terre

La France a connu un coup d'arrêt dans le tournoi olympique de basket. Passés tout près de la correctionnelle contre le Japon, les Tricolores ont cette fois été dominés par l'Allemagne 85-71.

La victoire après prolongation contre les Nippons était clairement un avertissement et les joueurs de Vincent Collet ne l'ont donc pas pris au sérieux. A Lille, Victor Wembanyama et ses coéquipiers ont été punis par les champions du monde.

Ils ont surtout livré un deuxième quart désastreux, se faisant laminer 24-9. Forts de leurs 21 points de marge à la mi-temps (48-27), les Allemands ont pu contrôler cette partie. Les deux stars de l'équipe germanique, Franz Wagner et Dennis Schroeder ont été au rendez-vous en inscrivant chacun 26 points.

Wembanyama s'est montré plus discret avec 14 points et 12 rebonds. mais il n'a surtout pas été vraiment secondé par ses coéquipiers puisque Fournier et Cordinier n'ont marqué que dix points chacun.

L'Allemagne remporte donc ce groupe B devant la France et le Brésil. Dans le groupe A, c'est le Canada qui a devancé l'Australie et la Grèce, tandis que l'Espagne a été éliminée.

/ATS