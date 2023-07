La Nigériane Tobi Amusan suspendue provisoirement

La championne du monde du 100 m haies Tobi Amusan a été suspendue. Ceci pour trois manquements à l'obligation de transmission d'informations sur la localisation dans le cadre de la lutte antidopage.

'Aujourd'hui, l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) m'a accusée d'une violation présumée des règles pour avoir manqué trois contrôles en 12 mois', a d'abord informé l'athlète elle-même, avant que la confirmation de sa suspension par l'AIU. L'AIU a précisé que le 'tribunal disciplinaire' se réunira pour cette affaire 'avant les Championnats du monde d'athlétisme', prévus du 19 au 28 août à Budapest.

'J'ai l'intention de me battre contre ces accusations et mon cas sera tranché par un tribunal de trois arbitres avant le début des championnats du monde le mois prochain', a déclaré la sportive de 26 ans. 'Je suis une ATHLETE PROPRE et je suis régulièrement contrôlée par l'AIU (peut-être plus que ce qui est pratiqué d'ordinaire) - j'ai été contrôlée dans les jours qui ont suivi mon troisième contrôle manqué', a poursuivi la Nigériane. 'J'ai CONFIANCE dans le fait que cette affaire sera résolue en ma faveur et que je participerai aux Championnats du monde', a-t-elle encore assuré.

L'athlète avait battu le record du monde du 100 m haies en 12''12, l'an passé aux Mondiaux de Eugene. Elle a participé dimanche à la Silesia Diamond League en Pologne, où elle a établi un nouveau record du meeting en 12''34.

