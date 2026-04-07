La Patrouille des Glaciers, c'est pour la semaine prochaine

La Patrouille des Glaciers 2026 se déroulera entre le 13 et le 19 avril. Cette édition réunira ...
La Patrouille des Glaciers, c'est pour la semaine prochaine

La Patrouille des Glaciers, c'est pour la semaine prochaine

Photo: KEYSTONE/MAXIME SCHMID

La Patrouille des Glaciers 2026 se déroulera entre le 13 et le 19 avril. Cette édition réunira 1376 patrouilles et 5504 participantes et participants. A cette occasion, pas moins de 900 militaires seront mobilisés.

Les patrouilles s'affronteront sur deux parcours. Le petit entre Arolla et Verbier sur 29,6 km pour 2200 mètres de dénivelé positif et le grand entre Zermatt et Verbier sur 57,5 km pour 4386 mètres de dénivelé.

A l'occasion d'une conférence de presse, mercredi à Arolla, le commandant de la PdG, le brigadier Yves Charrière s'est réjoui d'une participation record des patrouilles féminines (112 équipes) et la présence croissante de patrouilles mixtes et militaires.

La championne olympique Marianne Fatton et Rémi Bonnet, vainqueur de la Coupe du monde, tous deux anciens lauréats de la PdG seront au départ du grand parcours. Les médaillés européens Caroline Ulrich et Aurélien Gay (2e de la Coupe du monde) sont également annoncés tout comme le médaillé olympique en relais mixte, Jon Kistler.

/ATS
 

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