La Patrouille des glaciers assurée au moins jusqu'en 2034

L'avenir de la Patrouille des glaciers est garanti au moins jusqu'en 2034. La convention de collaboration existante entre l'Armée suisse et la Fondation PdG a été prolongée de six ans, ont annoncé jeudi les deux partenaires devant la presse à Martigny (VS).

Intensifiée depuis 2023, la collaboration va donc se poursuivre selon le cahier des charges actuel. Concrètement, l'armée suisse reste responsable de l'organisation, de la logistique et de la sécurité des participants et le long du parcours.

La Fondation de la Patrouille des glaciers, créée en 2021, prend en charge la coordination et l'animation dans les lieux de départ et d'arrivée, ainsi que la gestion du matériel et la conservation des archives. Elle renforce également la coordination et le marketing de la course.

