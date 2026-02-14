La Suède remplit son contrat en battant la Slovaquie

La Suède a rempli son contrat samedi dans la 3e journée du groupe B du tournoi olympique. Le Tre Kronor a pris provisoirement la tête de cette poule en battant la Slovaquie 5-3.

Vainqueurs de leurs deux premiers matches, les Slovaques ont longtemps résisté, grâce notamment au 10e but réussi en 10 matches disputés aux JO par Juraj Slafkovsky. Mais un doublé d'Elias Pettersson (35e 3-2, 48e 4-2) a permis à la Suède de faire la différence face au Zougois Tomas Tatar et à ses équipiers.

Le 5-2, signé Lucas Raymond à la 52e, permet aux Suédois de prendre les commandes dans ce groupe avec une différence de buts identique à celle des Slovaques (+2). La Finlande, qui affronte l'Italie dès 16h40, pourrait mettre tout le monde d'accord: un large succès permettrait aux Finlandais de terminer en tête de cette poule et de se hisser directement en quarts de finale.

La Lettonie a par ailleurs créé une relative surprise en battant l'Allemagne 4-3 dans le groupe C de la phase préliminaire, grâce notamment à un doublé réussi en supériorité numérique par Dans Locmelis. La 1re place de cette poule semble désormais promise aux Etats-Unis.

/ATS