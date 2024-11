La Suisse 7e et 12e lors des relais

Pas de podium pour la Suisse lors des relais mixtes de biathlon samedi à Kontiolahti, en Finlande. Le relais simple (à deux) a terminé 7e, tandis que le quatuor helvétique a pris la 12e place.

Le duo Amy Baserga et Sebastian Stalder a fini à 59'' des Suédois, vainqueurs devant la France et l'Allemagne de la première course de l'hiver. Les deux Zurichois ont perdu du temps en raison de neuf recharges au total au stand de tir.

Lors du relais mixte (à quatre), la cheffe de file de l'équipe de Suisse Lena Häcki-Gross a déçu, devant réaliser deux tours de pénalité à cause de plusieurs tirs manqués en position debout. Le quatuor qu'elle composait avec Elisa Gasparin, Jérémy Finello et Niklas Hartweg n'a terminé qu'au 12e rang, à plus de cinq minutes de la Norvège. Les Français et les Suédois ont complété le podium.

/ATS