La Suisse a rêvé durant plus d'une demi-heure

Le relais masculin suisse a pu rêver d'une première médaille historique samedi aux Mondiaux d'Oberhof. Mais un passage à vide fatal l'a repoussé au 6e rang.

Sebastian Stalder (premier relais) et Niklas Hartweg (troisième relais) ont réalisé une prestation digne d’éloges. Le Zurichois et le Schwytzois ont signé un 10/10 au tir, faisant honneur à leur statut de leaders de l'équipe.

Deuxième membre du quatuor à croix blanche, Jérémy Finello est en revanche passé par mille émotions. Le Genevois s'est retrouvé en tête au moment d'effectuer sa seconde série de tirs. Il a alors vécu un cauchemar, concédant quatre tours de pénalité sur ce tir debout.

Dernier relayeur, Serafin Wiestner n’a pas non plus brillé en effectuant deux boucles de 150 mètres supplémentaires. Il n'en a pas moins réussi à conserver la sixième place, à 4'08''. Il s'agit du meilleur résultat helvétique durant ces championnats du monde.

La victoire est revenue à la France. La Norvège a obtenu l’argent et la Suède, le bronze. La course a été marquée par des conditions de vent particulièrement compliquées.

Dames: pas de prestation XXL

Chez les dames, la Suisse s’est hissée au 8e rang à 2'45'' des Italiennes, sacrées samedi. Amy Baserga (3 pioches), Aïta Gasparin (2 erreurs au tir), Elisa Gasparin (5 fautes) et Lena Haecki-Gross (6 tirs manqués et 1 tour de pénalité) ont signé des prestations individuelles d’un niveau similaire. Si aucune d’entre elles n’est passée à côté de sa course, aucune n’aura réalisé une prestation XXL.

Quatrième relayeuse, Lena Haecki-Gross a pris tous les risques sur le pas de tir. Une stratégie qui ne s’est pas avérée payante, la Suisse perdant de plus le sprint pour la 7e place contre la République tchèque. Au terme des 24 km de course, la victoire est revenue à l’Italie, devant l’Allemagne et la Suède.

