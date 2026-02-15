La Suisse bat la Tchéquie de haute lutte

La Suisse a terminé son tour préliminaire des JO par une victoire sur la Tchéquie. Un succès 4-3 après prolongation grâce à Dean Kukan à la 62e.

Ce succès permet aux Suisses de terminer 2es de leur groupe avec 5 points au compteur. Ils devront passer par les huitièmes de finale mardi contre un adversaire qui reste à déterminer.

Dimanche à Milan, il n'a pas manqué grand-chose pour réussir un nouveau coup. La Suisse aurait pu remporter les trois points, mais elle a fait face à des Tchèques qui n'ont rien lâché. Heureusement, le but de Kukan, laissé trop seul en prolongation, offre un moment de joie à Fsicher et ses joueurs dans une patinoire qui a vibré pour la Suisse.

Des lignes remaniées

Face à ces Tchèques qui les avaient battus en finale du Mondial 2024 à Prague, la Suisse savait qu'elle allait devoir répondre au défi physique présenté par les hommes de Radim Rulik. Et parce que la défaite 5-1 contre le Canada avait laissé des traces, Patrick Fischer a dû composer sans Kevin Fiala, out pour la saison, Andrea Glauser et Denis Malgin. Ce sont donc Simon Knak et Tim Berni qui ont pris la place des deux blessés.

Placé en première ligne avec Hischier et Meier, Philipp Kurashev fut le premier à tester les réflexes de Lukas Dostal à la 5e. mais ce sont bien les Tchèques qui ont marqué les premiers. A la 16e, Kampf et Necas se sont bien battus pour servir Chlapik sur un plateau. L'ancien attaquant d'Ambri n'a pas manqué cette opportunité en trompant Leonardo Genoni.

Les Helvètes ont eu une grosse opportunité de marquer juste avant la première pause en infériorité numérique, mais Janis Moser s'est heurté au portier des Anaheim Ducks. De retour des vestiaires, c'est Nico Hischier qui s'est offert deux possibilités d'égaliser, mais là encore le dernier rempart adverse a mis son veto.

Les deux équipes se sont rendu coup pour coup

Tout s'est ensuite accéléré dans les cinq dernières minutes du tiers médian avec Pastrnak qui a raté une cage vide en power-play et la Suisse qui a renversé la vapeur en 104 secondes. Tout d'abord à la 37e sur un rush de Roman Josi, la pièce maîtresse de cette sélection suisse. Le capitaine des Nashville Predators a voulu centrer et son envoi a touché le patin de Gudas avant de filer dans le but. Puis à la 39e, en supériorité numérique, Josi a frappé de la bleue et Timo Meier fut le plus prompt à réagir. Le bison d'Herisau a inscrit son troisième but du tournoi après son doublé face aux Français.

La troisième période fut elle aussi le théâtre de plusieurs coups d'éclat. A la 47e, les Tchèques ont pu égaliser par Simek. Mais les joueurs de Fischer ont répondu à la 49e via Suter, très habile pour reprendre un puck mal renvoyé par la défense adverse.

Bien décidés à ne pas se laisser faire, les Tchèques ont poussé. Ils ont cru revenir à la marque à la 56e, mais le but a été refusé par les arbitres pour un coup de canne sur Genoni. Malheureusement, les joueurs de Rulik ont pu égaliser à la 58e lorsque Hronek a trouvé Necas et alors que la Tchéquie jouait sans gardien. Puis en prolongation, le héros Kukan est arrivé!

