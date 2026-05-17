La Suisse ne jouera pas la phase finale du Mondial

Les handballeurs suisses ne joueront pas la phase finale du Championat du monde 2027 en Allemagne ...
La Suisse ne jouera pas la phase finale du Mondial

La Suisse ne jouera pas la phase finale du Mondial

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Les handballeurs suisses ne joueront pas la phase finale du Championat du monde 2027 en Allemagne. Ils se sont inclinés 38-31 lors du barrage retour contre l'Italie dimanche à Faenza.

C'est une grosse déception pour les joueurs d'Andy Schmid, qui avaient remporté le match aller 32-29 mercredi à Zurich. Ils n'avaient jamais été aussi proches de retrouver le Mondial depuis leur dernière participation en 1995.

Après un début de match équilibré, les Suisses ont complètement perdu pied dès la 20e minute. Ils se sont retrouvés menés de dix buts après la pause (23-13) et leur réaction s'est avérée bien trop tardive pour empêcher l'Italie de fêter sa qualification.

/ATS
 

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