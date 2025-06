La bannière de la FSG passe d'Aarau 2019 à Lausanne 2025

La 77e Fête fédérale de gymnastique à Lausanne est lancée. Moment hautement symbolique, la transmission du drapeau emblématique de la fête, la bannière de la Fédération suisse de gymnastique (FSG) a eu lieu jeudi matin à Beaulieu entre Aarau 2019 et Lausanne 2025.

'C'est un immense honneur de recevoir cette Fête et tous ces gymnastes dans cette ville qui incarne l'esprit du sport', a déclaré le président de Lausanne 2025, Cédric Bovey, dans un discours en français, allemand et italien. La proclamation solennelle de l'ouverture de cette fête nationale de la gymnastique aura lieu dès 13h30 avec le serment des gymnastes en marge d'un spectacle gymnique.

'Nous allons célébrer tous ensemble le plaisir du mouvement', a-t-il affirmé devant un parterre d'invités officiels, dont des conseillers d'Etat, des députés du Grand Conseil, des syndics ou encore des municipaux ainsi que de nombreux représentants du milieu de la gymnastique.

Jeudi matin, c'est donc la partie officielle de la cérémonie d'ouverture qui s'est tenue au Palais de Beaulieu dès 10h30, avec les discours officiels du comité d'organisation de Lausanne 2025, de la Fédération suisse de gymnastique (FSG) ainsi que des autorités communales et cantonales.

Le comité d'organisation d'Aarau 2019 a ensuite passé le relais à celui de Lausanne 2025 peu après 11h00. Drapeau emblématique de la fête, l'imposante bannière de la FSG est en effet transmis à chaque fois par la ville organisatrice de l'édition précédente à la ville suivante. C'est l'héritage vivant de la faîtière suisse de gymnastique.

Plus de 140 concours, 22 disciplines

La capitale vaudoise est désormais parée pour accueillir quelque 65'000 gymnastes - 59% de femmes et 41% d'hommes - et 300'000 visiteurs jusqu'au 22 juin. Plus de 140 concours sont organisés sur dix jours. Vingt-deux disciplines - réparties sur 27 sites et avec pas moins de 4000 juges - sont représentées.

Parmi ces disciplines, on trouve notamment la gymnastique artistique, la gymnastique aux agrès, l'acrobatie, l’athlétisme, la lutte ou encore le trampoline. Mais aussi plusieurs sports de balle et d'équipe.

Cette édition 2025 de la FFG, qui a lieu tous les six ans et représente le plus grand événement sportif en Suisse, est répartie dans trois 'quartiers sportifs' de la capitale vaudoise: la Ville (Pontaise, Beaulieu, Bergières, Montbenon et Flon), le Lac (Vallée de la Jeunesse, Coubertin et Vidy) et l'UNIL (Chavannes, Dorigny). Le 'quartier festif' est, lui, regroupé à Bellerive, sur la place de la Navigation et à Ouchy en général.

A ce jour, près de 1400 sociétés de gymnastique à travers tout le pays se sont inscrites (sur les 2650 que compte la Suisse), soit environ 65'000 gymnastes. Il s'agit d'un record de participation pour une Fête fédérale en Suisse romande, selon le comité.

/ATS