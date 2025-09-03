La chaleur représentera « un défi », estime Coe

La chaleur va représenter 'un défi' aux Championnats du monde qui débutent samedi à Tokyo, a estimé mardi le patron de la Fédération internationale Sebastian Coe.

Le Japon vient de vivre son été le plus chaud jamais enregistré.

'Je ne pense pas que ce soit un secret, nous avons effectivement des problèmes liés à la chaleur à Tokyo. Nous les avons d'ailleurs rencontrés lors des Jeux olympiques de 2021', a déclaré le Britannique aux journalistes alors que les températures atteignaient encore 33°C mardi.

Le marathon et les épreuves de marche athlétique des JO de 2021, qui se sont déroulés cette année-là du 23 juillet au 8 août, avaient été déplacées vers la ville de Sapporo, dans le nord du pays, où il fait moins chaud. Mais cette fois-ci, ces épreuves devraient rester à Tokyo.

La température moyenne dans l'archipel entre juin et août a été supérieure de 2,36°C à la 'valeur standard', ce qui en fait la période la plus chaude depuis le début des relevés en 1898, selon l'Agence météorologique japonaise (JMA). Il s'agit du troisième été consécutif avec des températures record, a noté l'agence.

'Pas de phénomènes passagers'

Après une réunion des dirigeants de l'athlétisme mondial, Sebastian Coe a souligné qu'ils discutaient des risques futurs liés au réchauffement climatique: 'Ce ne sont pas des phénomènes passagers, ils sont là pour durer', a-t-il noté.

'Les gouvernements n'ont pas pris leurs responsabilités et le monde du sport va devoir prendre des décisions unilatérales à ce sujet. Et nous avons réfléchi par le passé: si nous nous engageons pour le bien-être des athlètes, alors nous devrions probablement nous engager ouvertement en ce sens', a-t-il ajouté.

L'ancien spécialiste de demi-fond estime d'ailleurs que World Athletics est plus en pointe que d'autres instances sportives pour faire face aux défis du réchauffement climatique. 'Je suis très fier de pouvoir affirmer en toute légitimité que nous disposons de l'équipe scientifique et médicale la plus accomplie et la plus compétente de tous les sports internationaux, et même de toutes les organisations sportives', a-t-il affirmé.

/ATS