La commune de Veyrier (GE) honore son champion olympique Tanguy Nef

Le champion olympique de ski alpin Tanguy Nef a été honoré par sa commune de Veyrier (GE). Lundi soir, environ 250 personnes ont célébré son succès en février dernier à Bormio.

Couronné en combiné par équipes avec le Bernois Franjo von Allmen, le Genevois a été accueilli par une haie d'honneur constituée par des dizaines d'enfants qui criaient et brandissaient des pancartes 'Bravo Tanguy'. Ceux-ci ont pu longuement toucher la breloque dorée du champion.

Tanguy Nef a ensuite avancé, une fois n'est pas coutume sans slalomer, au milieu de ses proches, des habitants et de ses soutiens les plus férus qui l'ont acclamé. Il était accompagné notamment de deux entraîneurs de l'équipe suisse masculine de ski alpin.

'Cela fait chaud au coeur', a commencé par dire le champion. 'Quand j'étais petit, j'avais un rêve, c'était les Jeux olympiques. Je ne sais pas pourquoi', a-t-il dit au bord des larmes, admettant s'être entraîné toutes ces années pour ce succès.

Il a commenté les images de cette fameuse course. Deux mois après, il reste sur son nuage. 'Oui, surtout une soirée comme ce soir' qui permet de 'revenir à la réalité des choses' et de partager ce moment avec sa communauté après une saison intense, a-t-il affirmé à Keystone-ATS. De quoi donner 'de bons sentiments' pour la suite, selon lui.

'Ligne Tanguy Nef' au budget

'Il y a une responsabilité' avec cette médaille, la première de la compétition du combiné par équipes, qui sera un héritage pour le ski suisse, a dit de son côté son père.

Le président du gouvernement genevois Thierry Apothéloz salue 'la manche parfaite' de Tanguy Nef pour 'un pays en délire'. Et il a voulu penser que la proximité du Salève, malgré son altitude plus raisonnable que d'autres montagnes, a pu porter le Genevois sur les plus hautes pistes du monde.

'Quel plaisir et quelle fierté pour la commune', a dit de son côté le conseiller administratif de Veyrier Jean-Marie Martin. 'Et pour le canton', a-t-il ajouté à Keystone-ATS. L'édile a promis une ligne 'Cérémonie pour Tanguy Nef' désormais dans le budget communal. Le skieur est le troisième Genevois, le premier homme, à avoir obtenu une médaille d'or à des Jeux olympiques d'hiver.

/ATS