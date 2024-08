La grande chance d'Angelica Moser, en l'absence de la no 1

Angelica Moser est prête à saisir sa chance mercredi en finale des JO à la perche, parmi un grand nombre de prétendantes au podium. Fait rarissime, pas moins de 20 athlètes disputeront cette finale.

Disputées lundi dans des conditions imprévisibles sur au moins un des sautoirs, les qualifications de la perche ont, au terme d'un concours de circonstances invraisemblable, obligé à garder 20 athlètes pour la finale, au lieu des 12 prévues.

Il y a eu tellement d'athlètes à égalité à 4m40 que, derrière les onze à avoir franchi 4m55 (dont Angelica Moser), il a fallu récupérer neuf perchistes derrière.

La finale s'annonce longue. Elle a été avancée à 18h15. Et il faudra avoir les nerfs solides. La Zurichoise Angelica Moser sera l'une des favorites. Elle a été sacrée championne d'Europe à Rome il y a deux mois. Elle est no 2 mondiale (ex aequo) en 2024 avec 4m88, derrière Molly Caudery (GBR). Or, cette dernière a échoué à se qualifier pour la finale!

/ATS