La journée parfaite de J.J. Spaun

L'Américain J.J. Spaun a terminé en tête la première journée de l'US Open. Il a rendu une carte de 66, soit 4 sous le par, sur le difficile parcours d'Oakmont en Pennsylvanie.

J.J. Spaun a égalé le meilleur score réussi sur un premier tour d'US Open sur ce parcours, celui d'Andrew Lawry en 2016. Il devance d'un coup le Sud-Africain Thriston Lawrence, et de deux coups les Coréens Kim Si-woo et Im Sung-jae, ainsi que l'Américain Brooks Koepka, qui a rentré un putt de près de 13 mètres pour un eagle au no 4.

Grand favori du troisième Majeur de l'année, le no 1 mondial américain Scottie Scheffler a souffert pour se placer en 49e position, à sept coups de Spaun. Le tenant du titre américain Bryson DeChambeau a rendu la même carte, alors que Rory McIlroy, récent vainqueur du Masters, a fait encore moins bien (62e à huit coups de la tête).

La journée a été marquée par le 4e 'albatros' (un trou réussi en trois coups de moins que le par) de l'histoire de l'US Open, par l'Américain Patrick Reed au trou no 4, un par 5 expédié en deux coups. C'est même le premier albatros en Majeur depuis Nick Watney lors de l'US Open 2012.

