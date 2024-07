La paire Nadal/Alcaraz qualifiée pour les quarts de finale

Rafael Nadal et Carlos Alcaraz poursuivent leur quête d'or olympique en double. Les deux Espagnols ont battu les Néerlandais Griekspoor/Koolhof mardi à Roland-Garros, 6-4 6-7 (2/7) 10/2.

Sur le court Suzanne-Lenglen, Alcaraz et Nadal ont toutefois eu besoin de disputer un 'super tie-break' après avoir concédé la deuxième manche. Une deuxième manche perdue à l'issue d'un jeu décisif très mal négocié par le vainqueur des deux derniers tournois du Grand Chelem, auteur de plusieurs fautes directes inhabituelles.

Mais portés par la rage de vaincre du roi de la terre battue parisienne, les Espagnols ont corrigé le tir dans le 'super tie-break', s'envolant rapidement au score. Nadal et Alcaraz affronteront les Américains Austin Krajicek et Rajeev Ram, deux spécialistes du double et têtes de série no 4 du tournoi, pour tenter de rallier le dernier carré olympique.

/ATS