La plus belle équipe de Suisse de l'histoire

Grâce à la présence des joueurs de NHL, le tournoi de hockey sur glace des JO devrait être passionnant et relevé. Pour la Suisse, atteindre les quarts de finale serait déjà une réussite.

Du 11 au 22 février, les amateurs de hockey vont vibrer dans un tournoi masculin très attendu. Car cela fait douze ans que les stars de NHL n'ont plus pris part aux Jeux. A Sotchi en 2014, le Canada de Sidney Crosby avait battu la Suède en finale.

Et la Suisse? Elle avait échoué en huitièmes de finale face à la Lettonie. Un camouflet. Quatre ans plus tard en Corée du Sud, elle était éliminée au même stade par les Allemands en prolongation. Et c'est en partie cette défaite qui a lancé la période dorée que connaît le hockey suisse avec trois finales mondiales (2018, 2024 et 2025).

A Milan, la Suisse va se présenter avec ses meilleurs éléments, dont dix joueurs de NHL: Akira Schmid, Roman Josi, Janis Moser, Jonas Siegenthaler, Nico Hischier, Kevin Fiala, Timo Meier, Nino Niederreiter, Pius Suter et Philipp Kurashev. En 2014, la Suisse en comptait huit. Trois hommes étaient déjà de l'épopée en Russie: Reto Berra, ainsi que Josi et Niederreiter.

La surprise Tim Berni

Pour compléter cette escouade NHL, le sélectionneur Patrick Fischer a dû logiquement puiser en National League en allant chercher quinze joueurs, dont sept proviennent de trois clubs romands. Il s'agit des Fribourgeois Berra, Christoph Bertschy, Sandro Schmid et Andrea Glauser, des Lausannois Damien Riat et Ken Jäger, et enfin du Genevois Tim Berni.

Berni, comme Jäger, ne faisait pas partie des noms évidents, parce que sa saison avec Genève ne sort pas de l'ordinaire. Le Zurichois de bientôt 26 ans plaît à Patrick Fischer qui l'avait convoqué pour le Championnat du monde de l'an dernier. A-t-il été surpris de recevoir l'appel de celui qui va céder la place à Jan Cadieux après le Mondial en Suisse? 'Non, je ne vais pas dire que ça m'a surpris', a-t-il lâché lors d'un entretien à Keystone-ATS.

'Je savais que ce serait serré parce qu'il y a tellement de bons joueurs en National League. Je suis juste heureux et reconnaissant d'avoir la confiance des entraîneurs. C'était l'un de mes grands objectifs de faire partie de cette équipe. C'est vraiment un privilège parce que ce n'est pas une chose qui se présente chaque année', souligne-t-il.

Match de gala contre le Canada

A Milan, la Suisse va disputer au minimum quatre rencontres, trois matches de poule et une partie à élimination directe. Dans son groupe, elle va défier la France le 12 février, le Canada le 13 et la Tchéquie le 15. Le premier de chaque groupe sera directement qualifié pour les quarts, ainsi que le meilleur deuxième.

Forcément, l'affiche contre le Canada de Crosby, Connor McDavid et Nathan MacKinnon fait saliver tout le monde. 'En tant que joueur, tu veux toujours te mesurer aux meilleurs, raconte Berni. A Milan, ce sera une formidable opportunité de le faire.'

On se souvient qu'il y a vingt ans à Turin, sous la direction de Ralph Krüger, la Suisse avait battu 2-0 un Canada pourtant constellé de stars avec un doublé de Paul Di Pietro. Aujourd'hui, bien que les Canadiens soient favoris, les Suisses n'ont, de l'avis de Berni, plus ce statut d'outsider.

L'avantage de la petite glace

Reste que cette partie aux JO face à la formation à la feuille d'érable fera assurément partie des plus grands souvenirs des joueurs helvétiques. 'Ah c'est évident, appuie le Zurichois. Tu n'as pas tous les jours cette chance, et je me réjouis énormément. On va donner notre meilleur et on ne va certainement pas la jouer +petit bras+, parce qu'on a aussi de fantastiques joueurs. On sait qu'on a une bonne équipe et que l'on peut regarder n'importe qui dans les yeux avec les joueurs de notre championnat.'

En Lombardie, les matches se disputeront sur une surface de glace plus petite, similaire à la NHL. Un avantage ou un inconvénient pour le futur défenseur des Zurich Lions? 'Personnellement, je préfère les glaces plus petites. Je trouve qu'en tant que défenseur tu es plus proche de l'action et que ça joue un peu plus vite. Après, on sait tous s'adapter à n'importe quel type de glace.'

Avant de lancer son tournoi, la Suisse jouera contre la Lettonie une partie de préparation à huis clos. Les joueurs de NHL rejoindront l'équipe le 8 février. 'Il faudra peut-être un ou deux shifts pour se mettre dans le bain, mais nous serons prêts', conclut Tim Berni.

/ATS