La superstar Tom Brady annonce prendre sa retraite

Superstar de la NFL, Tom Brady a annoncé mercredi sur les réseaux sociaux qu'il mettait à 45 ans un terme à sa carrière 'pour de bon'.

Cette décision survient un an jour pour jour après qu'il avait annoncé sa retraite sportive une première fois, avant de revenir sur sa décision quelques jours plus tard.

'Je prends ma retraite, pour de bon', a déclaré le quarterback des Tampa Bay Buccaneers dans une vidéo publiée sur Twitter et Instagram. 'Je sais que tout le processus avait été énorme la dernière fois. Cette fois, quand je me suis réveillé ce matin, je me suis dit que j'allais appuyer sur le bon enregistrement et vous le dire à vous en premier', a-t-il poursuivi à destination de ses fans.

'Merci à tous pour m'avoir permis de vivre mon rêve absolu, je n'aurais rien changé (à ma carrière), je vous aime tous', a conclu, au bord des larmes, celui qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire.

Vainqueur de sept Super Bowls, un record absolu, l'ancien maître à jouer des New England Patriots, entre 2000 et 2019 (six titres), puis des Buccaneers de Tampa Bay de 2020 à 2021 (un titre), aura connu une longévité exceptionnelle.

Cinq fois MVP du Super Bowl

Désigné cinq fois MVP du Super Bowl et trois fois de la saison régulière, Tom Brady a collectionné durant sa carrière les records, comme celui de nombre de passes pour touchdown, de yards parcourus à la passe ou encore de victoires en saisons régulières.

En dehors des terrains, il était également connu pour être l'époux de la top model brésilienne Gisele Bündchen, dont il a divorcé en octobre dernier après treize ans de mariage.

/ATS