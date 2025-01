Large victoire des handballeurs suisses

La Suisse a réussi son entrée dans le tour principal du championnat du monde. A Herning, les protégés d'Andy Schmid ont largement battu la Tunisie sur le score de 37-26.

Les Suisses n'ont jamais laissé leurs adversaires prendre confiance. Ils menaient déjà 20-11 à la mi-temps. Lenny Rubin et Luka Maros ont chacun inscrit sept buts, alors que Gino Steenaerts et Samuel Zehnder ont marqué à six reprises.

Ce succès, le deuxième consécutif après le 30-28 contre la Pologne lors du tour préliminaire, permet de conserver quelques minces espoirs de qualification pour les quarts de finale. Les Suisses joueront encore jeudi contre le champion olympique et tenant du titre, le Danemark, avant d'affronter l'Italie samedi.

/ATS