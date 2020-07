Laurent Guelzec succède à Bernhard Fluck chez les messieurs

Le Français Laurent Guelzec a étédésigné nouvel entraîneur en chef de la gymnastique artistique messieurs au sein de la Fédération suisse de gymnastique (FSG). Il succède à Bernhard Fluck.

Chez les dames, le responsable reste le Français Fabien Martin pour un nouveau cycle olympique.

Le comité central de la FSG a donc désigné Laurent Guelzec comme nouveau chef de la gymnastique artistique messieurs. Il prendra ses fonctions début août. L'homme n'est pas un inconnu au bercail puisqu'il officiait depuis sept ans comme entraîneur national au centre de Macolin. Auparavant, il avait occupé une fonction d'entraîneur pendant quatre ans au sein de l'équipe de France. Guelzec devra préparer l'équipe pour les Jeux de Tokyo en 2021 et à plus long terme celle qui devra prendre part aux JO 2024 à Paris.

Entraîneur en chef des messieurs depuis 2009, Bernhard Fluck a quitté la FSG à la fin juillet. Il était entré à la Fédération dès 2001 pour s'occuper d'abord des juniors. Après avoir connu le succès aux Championnats d'Europe juniors en 2002, il fut également récompensé pour son travail aux Européens élite à Berne en 2016. Au total, l'équipe masculine a remporté neuf médailles européennes sous la conduite de Fluck. Les Suisses se sont qualifiés à deux reprises par équipes aux JO.

'Bernhard Fluck a vécu pour la gymnastique tout au long de sa carrière d'entraîneur. Sous son égide, la Suisse a recollé à l'élite mondiale après une longue traversée du désert, souligne Erwin Grossenbacher, le président central de la FSG dans un communiqué de la Fédération. Nous le remercions pour son immense engagement et nous lui souhaitons le meilleur pour son avenir.'

Outre Fluck, deux autres entraîneurs Laurent Tricoire et Rolf Thalmann quitteront la FSG. Tricoire ira relever un nouveau défi en Belgique et Thalmann aura un poste dans la nouvelle halle de gymnastique de Berne. Guelzec devra donc former un nouveau staff d'entraîneurs pour 2021.

Chez les dames, le comité central a donc confirmé Fabien Martin dans sa fonction de responsable. Il est en poste depuis 2017. Auparavant, il travaillait déjà comme entraîneur à Macolin.

