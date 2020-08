Lausanne-Sports s'impose, Lore Hoffmann s'illustre

Lausanne-Sports s'est imposé à domicile lors de la première édition de la Coupe des Clubs, mise sur pied par Athletissima. La meilleure performance intrinsèque a été l'oeuvre de Lore Hoffmann.

Désigné favori d'une finale disputée dans le Stade Pierre-de-Coubertin - où évolue d'ordinaire son rival Stade Lausanne -, Lausanne-Sports n'a pas failli. Le club cher à la membre du relais 4x100 m suisse Sarah Atcho l'a emporté devant la FSG Alle, qui avait dominé la phase qualificative.

Lausanne-Sports a fait parler la plus grande densité de son effectif et a pu compter sur quelques performances de choix. C'est d'ailleurs l'espoir Melissa Gutschmidt qui lui a apporté le plus de points grâce à ses 11''84 réalisés sur 100 m, où elle a cueilli la victoire dimanche après-midi.

'Mon objectif était de gagner sur 100 m. Même si je savais que les conditions n'étaient pas très bonnes et que je ne réussirais pas un super chrono, je voulais m'imposer pour mon équipe. Mon club me donne tellement tout au long de l'année', a lâché Melissa Gutschmidt, dont le record personnel est de 11''59.

'On a tous un esprit compétiteur, donc on voulait gagner. Quand on est à un certain niveau, on sait forcément pourquoi on est là. On n'a pas eu besoin de se dire qu'on devait gagner', a poursuivi la petite sprinteuse, qui aurait certes préféré participer au vrai meeting d'Athletissima. 'Mais c'est quand même sympa d'avoir pu faire quelque chose dans le cadre d'Athletissima', a-t-elle ajouté.

Des primes qui font du bien

Lausanne-Sports empoche donc la prime de 5000 francs promise à l'équipe victorieuse. Deuxième, la FSG Alle se consolera avec 3000 francs, alors que le CA Riviera (3e) touche 2000 francs. Les quatre autres clubs en lice ont quant à eux droit à un chèque de 1500 francs. Des montants non négligeables en cette période de crise.

'Cette prime est importante pour nous, surtout cette année car les manifestations que nous organisons d'habitude pour gagner de l'argent ont été annulées', a relevé le sprinter de la FSG Alle Nathan Gyger. 'Cette prime nous permettra par exemple d'organiser un camp d'entraînement pour l'année prochaine', a-t-il précisé.

Une MPM pour Lore Hoffmann

Même si cette compétition est finalement passée entre les gouttes - le soleil a même pointé le bout de son nez en fin de programme -, les conditions n'étaient guère favorables avec une piste détrempée. Lore Hoffmann (ATHLE.ch) a néanmoins réalisé le troisième temps suisse de l'histoire sur la distance certes peu courue du 600 m, en 1'26''38, meilleure performance mondiale de l'année.

La spécialiste du 800 m a pu compter dans cette épreuve sur un lièvre de luxe en la personne de Lea Sprunger, qui était l'une des ambassadrices de la compétition. Une Lea Sprunger qui s'était 'échauffée' quelques minutes plus tôt en remportant le 400 m en 52''51. 'Le concept de cette Coupe des Clubs est chouette. Et ces primes mettent du beurre dans les épinards', a lâché la Nyonnaise, ravie d'avoir pu participer à la fête.

