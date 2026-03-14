Lausanne et Servette veulent confirmer

Le LS accueille YB dimanche lors de la 30e journée de Super League. Servette se rend lui à ...
Lausanne et Servette veulent confirmer

Lausanne et Servette veulent confirmer

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le LS accueille YB dimanche lors de la 30e journée de Super League. Servette se rend lui à Bâle.

Après deux succès en terres zurichoises, la troupe de Peter Zeidler accueille Young Boys à 14h. Six points séparent les Bernois, 6es, des Vaudois, 8es.

Mais les Lausannois ne sont pas prophètes en leur pays en Super League. Il faut en effet remonter au 30 novembre pour trouver trace d'un succès du LS à domicile. Les Vaudois avaient alors battu Thoune 2-1.

Servette couche pour sa part sur une victoire 2-1 face à Zurich avec une performance XXL de Junior Kadile, auteur d'un doublé. Gageons que l'attaquant français ne serait pas contre une autre belle sortie, surtout face à un club comme Bâle. Des Bâlois qui ont été fessés 3-0 par St-Gall lors de la dernière journée. 9e, Servette pourrait revenir à hauteur du LS en cas de résultat favorable et d'une défaite vaudoise.

Le troisième et dernier match dominical oppose Lucerne, 7e, à Winterthour, lanterne rouge.

/ATS
 

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