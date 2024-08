Le 20 km marche couronne un Equatorien

Les épreuves d'athlétisme ont débuté, ce jeudi aux JO de Paris. par le 20 km marche. Une épreuve remportée par l'Equatorien Brian Daniel Pintado.

La première épreuve d'athlétisme des JO de Paris a souri à Brian Daniel Pintado. L'Equatorien a remporté le 20 km marche. Le champion du monde 2023 du 35 km s'est irrémédiablement détaché dans le dernier kilomètre de course, devançant de respectivement 14 et 16 secondes, le Brésilien Caio Bonfim (2e) et l'Espagnol Alvaro Martin (3e).

Champion olympique en titre, l'Italien Massimo Stano s'est tordu la cheville juste avant le passage du 18e km, alors qu'il figurait dans le groupe de tête. Le Transalpin (4e) a finalement échoué à.... 1 seconde du podium.

/ATS