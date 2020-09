Le 2e procès FIFA s'ouvre en présence des prévenus

Le deuxième procès dans le complexe FIFA s'est ouvert ce matin devant le Tribunal pénal fédéral. Deux des trois accusés se sont présentés devant la cour. Cette dernière s'est retirée jusqu'en début d'après-midi pour débattre des conséquences de cette absence.

L'ex-secrétaire général Jérôme Valcke, le président du Paris-St-Germain Nasser Al-Khelaifi ont fait le déplacement de Bellinzone. Le premier répond de gestion déloyale aggravée, faux dans les titres et corruption passive et le second d'instigation à gestion déloyale aggravée.

Le troisième prévenu, un homme d'affaires grec, est absent. Il a produit des certificats médicaux faisant état de deux interventions cardiaques. Cet homme répond d'instigation à gestion déloyale aggravée et de corruption active.

Audience suspendue

Après avoir entendu les parties, la Cour des affaires pénales s'est retirée afin de décider des conséquences de ce défaut. Elle a évoqué trois alternatives: reconvoquer le prévenu lundi 21 septembre, poursuivre l'audience et juger l'absent par défaut ou encore disjoindre les affaires. Dans ce cas, Jérôme Valcke ne répondrait dans ce procès que de ses relations avec Nasser Al-Khelaifi.

Dans leurs plaidoiries, le Ministère public de la Confédération (MPC) et la FIFA, qui s'est constituée partie civile, ont exprimé la crainte qu'une partie des faits ne soit prescrite le 1er novembre.

Ce deuxième procès FIFA porte sur l'attribution des droits TV de plusieurs coupes du monde et autres compétitions aux groupes médias représentés par Nasser Al-Khelaifi et l'homme d'affaires absent. Jérôme Valcke est accusé d'avoir usé de son influence en échange d'avantages.

L'audience reprendra à 13 h. 30.

/ATS