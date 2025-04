Le CC Genève jouera les médailles à Moose Jaw

L'équipe de Suisse masculine jouera les demi-finales du championnat du monde de Moose Jaw.

Le CC Genève du skip Andreas Schwaller s'est qualifié directement pour le dernier carré en décrochant la 2e place du Round Robin, derrière le Canada.

Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Schwaller et Benoît Schwarz-van Berkel ont bouclé cette phrase préliminaire en battant successivement la République tchèque (6-5) puis la Corée du Sud (9-5) vendredi. Elle affiche un bilan de 9 succès pour 3 défaites à l'issue de la phase préliminaire.

La formation helvétique a dû s'employer pour vaincre les Tchèques, qui pouvaient encore espérer accrocher le top 6 - et donc une place en quarts de finale - avant cette partie. Menés 5-4 avant le 10e et dernier end, Yannick Schwaller et ses équipiers ont arraché la victoire grâce à un coup de deux réussi dans la dernière manche.

Décevant 7e du Mondial 2024 à Schaffhouse, le CC Genève peut donc à nouveau lutter pour les médailles mondiales. Il se mesurera samedi en demi-finale (dès 23h heure suisse) au vainqueur du duel entre la Chine et la Norvège. Le Canada affrontera pour sa part la Suède ou l'Ecosse pour une place en finale.

