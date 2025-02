Le CIO confie à World Boxing l'avenir de la boxe olympique

Le CIO a accordé mercredi sa reconnaissance 'provisoire' à la jeune fédération internationale World Boxing. Ceci lève l'hypothèque qui pesait depuis des années sur l'avenir olympique de la boxe.

En faisant de World Boxing l'instance 'régissant la boxe au niveau mondial au sein du mouvement olympique', la commission exécutive du CIO ferme du même coup la porte à tout retour de l'IBA, mise au ban depuis 2019 et qui entretient des relations exécrables avec l'organisation lausannoise.

Créée en 2023, World Boxing n'affiche pour l'heure que 78 fédérations membres, mais 'a apporté la preuve que 62% des boxeurs et boxeuses et 58% des médaillés des JO des Paris' étaient affiliés à ces fédérations, tout en affichant 'des progrès' sur les critères de gouvernance, énumère le CIO.

La toute jeune instance, qui compte parmi ses principaux membres les Etats-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne contre seulement six pays africains, devrait récupérer l'organisation du tournoi olympique de boxe aux JO 2028 de Los Angeles.

Le maintien au programme des JO de ce sport hérité du pancrace antique, présent depuis les premiers Jeux modernes en 1896, était en effet conditionné à la reconnaissance par le CIO d'une fédération internationale apte à le superviser.

Le CIO avait dû par deux fois se charger de l'organisation directe du tournoi olympique aux JO 2020 de Tokyo, après la suspension de l'IBA, puis aux JO 2024 de Paris, après son exclusion définitive du mouvement olympique.

Or non seulement l'organisation lémanique ne compte pas se substituer dans la durée au rôle d'une fédération internationale, mais le tournoi de boxe de Paris a de surcroît été au coeur d'une polémique déclenchée par l'IBA sur le genre de deux concurrentes, l'Algérienne Imane Khelif et la Taïwanaise Lin Yu-ting.

/ATS