Le Fribourgeois Liam Rivera sacré champion du monde de freeride

Le snowboarder fribourgeois Liam Rivera a remporté la médaille d'or aux Championnats du monde ...
Le Fribourgeois Liam Rivera sacré champion du monde de freeride

Le snowboarder fribourgeois Liam Rivera a remporté la médaille d'or aux Championnats du monde de freeride mardi à Ordino Arcalis, en Andorre. Il s'agissait des premiers Mondiaux organisés par la FIS.

Dans la poudre des Pyrénées, le Singinois s'est imposé devant le Français Victor de Le Rue et l'Américain Michael Mawn. Il a obtenu une note de 84,33 pour son 'run', suffisant pour battre le Français (80,00), quadruple vainqueur du Freeride World Tour.

'Devenir le premier champion du monde de freeride, c'est comme un rêve. Cette victoire appartient à mon équipe, à mes collègues athlètes suisses et à tous ceux qui ont soutenu la Suisse', a réagi Liam Rivera, cité sur le site de la FIS.

En ski masculin, les Valaisans Martin Bender (6e) et Victor Hale-Woods (11e) ont également signé de belles performances.

Après son entrée dans le giron de la FIS, le freeride pourrait également devenir une discipline olympique en 2030 dans les Alpes françaises.

/ATS
 

Actualités suivantes

Battre le total de médailles de 2022 sera très difficile

Battre le total de médailles de 2022 sera très difficile

Autres sports    Actualisé le 04.02.2026 - 06:06

Battre le total de médailles de 2022 sera très difficile

Battre le total de médailles de 2022 sera très difficile

Autres sports    Actualisé le 04.02.2026 - 05:45

Les curleurs entrent en scène à Cortina

Les curleurs entrent en scène à Cortina

Autres sports    Actualisé le 04.02.2026 - 04:06

Ski alpin: Kilde forfait pour les Jeux olympiques

Ski alpin: Kilde forfait pour les Jeux olympiques

Autres sports    Actualisé le 03.02.2026 - 17:01

Articles les plus lus

Ski alpin: Kilde forfait pour les Jeux olympiques

Ski alpin: Kilde forfait pour les Jeux olympiques

Autres sports    Actualisé le 03.02.2026 - 17:01

Ski alpin: Vonn sera en lice avec une attelle au genou

Ski alpin: Vonn sera en lice avec une attelle au genou

Autres sports    Actualisé le 03.02.2026 - 17:01

Les curleurs entrent en scène à Cortina

Les curleurs entrent en scène à Cortina

Autres sports    Actualisé le 04.02.2026 - 04:06

Battre le total de médailles de 2022 sera très difficile

Battre le total de médailles de 2022 sera très difficile

Autres sports    Actualisé le 04.02.2026 - 05:45

La plus belle équipe de Suisse de l'histoire

La plus belle équipe de Suisse de l'histoire

Autres sports    Actualisé le 03.02.2026 - 06:04

Ski alpin: Kilde forfait pour les Jeux olympiques

Ski alpin: Kilde forfait pour les Jeux olympiques

Autres sports    Actualisé le 03.02.2026 - 17:01

Ski alpin: Vonn sera en lice avec une attelle au genou

Ski alpin: Vonn sera en lice avec une attelle au genou

Autres sports    Actualisé le 03.02.2026 - 17:01

Les curleurs entrent en scène à Cortina

Les curleurs entrent en scène à Cortina

Autres sports    Actualisé le 04.02.2026 - 04:06

Nouveau record de Suisse du 800 m en salle pour Audrey Werro

Nouveau record de Suisse du 800 m en salle pour Audrey Werro

Autres sports    Actualisé le 01.02.2026 - 21:11

Coupe de Suisse: Sion et Yverdon en favoris

Coupe de Suisse: Sion et Yverdon en favoris

Autres sports    Actualisé le 03.02.2026 - 04:05

La plus belle équipe de Suisse de l'histoire

La plus belle équipe de Suisse de l'histoire

Autres sports    Actualisé le 03.02.2026 - 06:04

Ski alpin: Vonn sera en lice avec une attelle au genou

Ski alpin: Vonn sera en lice avec une attelle au genou

Autres sports    Actualisé le 03.02.2026 - 17:01